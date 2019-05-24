Aydın'da 2. Kitap Fuarı açıldı

Aydın Valiliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aydın 2. Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kitap fuarının önemine değinen Vali Yavuz Selim Köşger, “Çok önemli bir kültürel faaliyet. Aynı zamanda Aydınlıların da talep ettiği bir fuar. Hemşerilerimizin yoğun ilgisi var. Burada yüze yakın yayınevi, yüz binlerce kitap ve onlarca yazar burada söyleşiye katılıp kitaplarını imzalayacak ve kitapseverlerle buluşacak. Çağımız teknoloji çağı, dijital çağ. Bilgiye erişimde bir sınırlama yok. Çabuk erişilen bilgi çabuk kayboluyor. Kitabı eline alıp satı satır kelimelerin altını çizerek, kitabın kokusu hissedilerek elde edilen bilgi her zaman daha kalıcı oluyor. Kitabın yeri başka bir şeyle doldurulamaz. Bu yüzden kitap fuarı önemli. Aydın'da kitap fuarı eksikliğini giderdik. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, akademik camiamıza ve kitabı seven tüm Aydınlılara hayırlı olsun” diye konuştu.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışına Vali Yavuz Selim Köşger, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, fuara konuk olacak olan yazarlar, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aydın Kitap Fuarı, 01 Haziran 2019 tarihine kadar, sabah 10.00 ve akşam 22.30 saatleri arasında gezilebilecek.