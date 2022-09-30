Aydın'da 2 oda ve 1 borsa da seçim heyecanı rekabetsiz başlıyor

Adayları belli olan 2 oda ve 1 borsada ise seçimler rekabetsiz olarak geçecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Aydın'da faaliyet gösteren 9 oda ve borsalarda seçim heyecanı yaşanacak. Meslek komitesi, meclis üyeleri ve başkanın belirleneceği seçimlerin Ekim ayı itibariyle başlaması bekleniyor. Aydın'daki oda ve borsaların seçim tarihleri netleşmeye başlarken, merkez ilçe Efeler'de faaliyet gösteren Aydın Ticaret Borsası 1 Ekim'de, Aydın Ticaret Odası 2 Ekim'de, Aydın Sanayi Odası ise 6 Ekim'de seçime gidecek. Başkanlığa aday olacak isimler de netlik kazanırken, 2 oda ve 1 borsanın seçimleri de rekabetsiz geçecek.

“Çondur, güven tazeleyecek”

Aydın'da 720 üyesi ile hizmet veren Aydın Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı yaşanırken, mevcut başkan ve yönetim kurulu tek liste ile seçime gidecek. Başkan Çondur, seçimde güven tazeleyerek görevdeki ikinci dönemine başlayacak.

“Ülken, 3. dönem için hazır”

3 bin üyesi ile hizmet veren Aydın Ticaret Odası, seçimde 17 Meslek Komitesi'nin üyelerini ve Yönetim Kurulu Başkanını belirlemek için sandığa gidecek. Aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu üyesi olan ve AYTO'nun 2 dönemdir yönetim kurulu başkanlığını yürüten Hakan Ülken ise yeniden aday olarak 3. dönemi için tek listeyle seçime katılacak.

“AYSO'da değişim yaşanacak”

Bin 200 üyesi bulunan Aydın Sanayi Odası'nda ise değişim yaşanacak. AYSO Yönetim Kurulu Başkanlığını 2 dönemdir sürdüren Mehmet Yunus Şahin, oda ve borsa başkanlarına üst üste 2 dönem seçilebilme kuralına uyarak yeniden aday olmayacak. AYSO'nun Meclis Başkanı Gökhan Maraş'ın aday olacağı seçime tek liste ile gidilecek.

Aydın'da seçim hareketliliği yaşayacak ve TOBB'a bağlı olan Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Söke Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası, Kuşadası Ticaret Odası ve Didim Ticaret Odası olmak üzere 9 oda ve borsa faaliyette bulunuyor.