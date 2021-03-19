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Aydın'da 20 proje finale kaldı

Aydın’dan 20 proje TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Finaline kalarak büyük başarı elde edildi.

Aydın'dan 20 proje TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Finaline kalarak büyük başarı elde edildi.


52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Lise öğrencilerinin hazırlamış olduğu projeler ilgili jüriler tarafından değerlendirildikten sonra bölge değerlendirmelerine davet edildi.


Okulların hazırladığı 20 proje ile Aydın, bölgede yer alan iller içerisinde İzmir'den sonra en fazla proje ile bölge finali değerlendirilmesine çağrılan il oldu.


Bölge yarışmaları proje değerlendirmeleri 25 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, elde edilen başarı ile ilgili olarak, “Bölgede yarışacak öğrencilerimize başarılar diler; yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ederiz” dedi.

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