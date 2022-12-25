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Aydın'da 200 öğrenciye güvenli internet kullanımı anlatıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli’de 200 öğrenciye güvenli internet kullanımı ve çeşitli konularda eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli'de 200 öğrenciye güvenli internet kullanımı ve çeşitli konularda eğitim verildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı , İsabeyli Karakol Komutanlığı personelinin katılımıyla Nazilli'de özel bir kolejde eğitim öğretim gören, 200 öğrenciye Güvenli internet kullanımı, Suçtan Korunma, Kişisel Güvenlik, Çevre ve Doğa Sevgisi ,Geri Dönüşüm konuları hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

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