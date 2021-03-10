Aydın'da 201 bin korona aşısı yapıldı

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde çalışmalar sıkı bir şekilde devam ederken, korona virüs aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Aşı çalışmalarında birinci doz uygulanmasının yanı sıra ikinci doz aşılamalarına da başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan anlık verilere göre Aydın'da bugüne kadar toplam 201 bin 616 kişiye korona virüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığın resmi internet sitesinde, 10 Mart Çarşamba günü verilerine göre ülke genelinde toplam 10 milyon 296 bin 207 aşı yapıldı. Türkiye aşı tablosuna bakıldığında ise Aydın'da 154 bin 432 kişiye birinci doz, 47 bin 184 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 201 bin 616 aşı vuruldu.

Alınan tedbirler ile birlikte il genelinde başlayan kontrollü normalleşme sürecin ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklama da vatandaşların rehavete kapılmaması uyarısı yapıldı.