Aydın'da 2019 yılında 303 avcı sertifika aldı

Aydın'da 2019 yılı içerisinde 11 ilçede düzenlenen 15 kursta 303 avcı eğitim sertifikası aldı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan açıklamada, “Sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla bilinçli avcıların yetiştirilmesi konusunda yapılan çalışmalarımızın 2019 yılı için sonuna gelindi. İlimizin 11 ilçesinde yıl boyunca açılan 15 kursumuzda 303 kursiyere eğitim verilmiş olup sertifika almaya hak kazanmışlardır. Bilinçli bir şekilde avlanmanın ilimiz kaynak değerlerine olan katkısı tüm avcı derneklerimiz tarafından desteklenmekte olup, Tüm avcı derneklerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz” denildi.