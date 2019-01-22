Aydın'da 2019 yılının ilk koordinasyon toplantısı yapıldı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 Yılı 1. Dönem Toplantısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, 2018 yılında Aydın'da uygulanan 367 projeden 141 adedinin tamamlandığını belirterek, “Geriye kalan 226 projenin 124 adedi devam etmekte, 59 adedi ihale aşamasında olup, 43 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır. İlimiz yatırımlarının toplam proje bedeli 4 milyar 915 milyon 42 bin TL, önceki yıllar harcaması 790 milyon 112 bin TL, 2018 yılı ödeneği 675 milyon 420 bin TL'dir. 2018 yılında toplam harcama ise 578 milyon 252 bin TL'dir. Yatırımlarımızda yıl itibariyle yüzde 86 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlimizde 2018 yılı yatırım programında yatırımı olan 20 kamu kurumumuz tarafından yapılan harcama büyüklüklerine göre ilk 5 kamu kurumumuz ise şunlardır. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 222 milyon 346 bin TL harcama ile 1.sırada, İlbank A.Ş İzmir Bölge Müdürlüğü 89 milyon 295 bin TL harcama ile 2.sırada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 49 milyon 537 bin TL harcama ile 3.sırada, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 40 milyon 99 bin TL harcama ile 4. sırada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 39 milyon 892 bin TL harcama ile 5.sırada yer almaktadır” dedi.

Toplantıya Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire başkanları ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.