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Aydın'da 2020-2021 Av sezonu değerlendirildi

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda 2020-2021 av sezonu değerlendirilerek, yemleme faaliyetleri değerlendirildi.


Şube Müdürü Ali Egemen İşcan başkanlığında, Av Koruma-Kontrol çalışmalarına katılan personel ile 2020-2021 av sezonu genel değerlendirmesi yapılarak, mevzuat, av koruma faaliyetlerinin genel işleyişi, performans ve yemleme faaliyetleri konuları değerlendirildi.


2021-2022 Av Sezonu Şube Müdürlüğü performans hedefleri belirlenerek, hazırlıklara başlandığı, koruma - kontrol ve yaban hayatı destekleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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