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Aydın'da 2020 yılı orman değerlendirme toplantısı yapıldı

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde 2020 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde İşletme Müdürlükleri değerlendirme toplantıları devam ediyor. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü değerlendirme toplantısı İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Bölge Müdürü Yasin Yaprak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Ahmet Dursun ve Osman Öner'de katıldı.


Aydın Orman İşletme Müdürlüğü değerlendirme toplantısında İşletme Müdürü Mustafa Koruk, İşletme Müdür Yardımcıları Oğuz Yıldırım ve Mehmet Uysal'da hazır bulundu. İşletme Müdürü Mustafa Koruk'un açılış konuşmasının ardından tüm Orman İşletme Şefleri sunumlarını yaptı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 Orman İşletme Şefliğinde 2020 yılı ormancılık faaliyetleri detaylı bir şekilde ele alındı.

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