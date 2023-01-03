İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 2022 yılında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinden 19 şüpheli tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2022 yılında 449 operasyon gerçekleştirilirken, 19 şüpheli tutuklandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 2022 yılında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 449 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı, 19 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan 7 bin 56 düzensiz göçmen de geri gönderme merkezine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin 2023 yılında da aynı kararlılıkla operasyonlarını sürdüreceği belirtildi.

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