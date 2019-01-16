Aydın'da 21 adet gıda işletmesine 207 bin 662 TL ceza kesildi

Aydın'da, Aralık ayı içerisinde gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan 21 işletmeye 207 bin 662 TL ceza kesildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüzce Aralık ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir. İlimizde toplam, 1835 adet gıda üretim yeri, 12 bin 933 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Aralık ayında gıda üretim yerlerine 299 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1558 adet olmak üzere toplam, 1857 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 41 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 21 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 207 bin 662 TL cezai işlem uygulanmıştır. Müdürlüğümüzce Aralık ayı içerisinde 354 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 133 bin 254,48 kilogram kuru incir, 42 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 560 bin 730,93 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 396 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 693 bin 985,41 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. Rusya Federasyonuna 5 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 95 bin 776 kg yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Aralık ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 28 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 8 adet, üretim yeri ile ilgili 1 adet olmak üzere toplam 37 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 29 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.