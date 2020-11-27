Aydın'da 21 gıda işletmesine 396 bin TL ceza uygulandı

Aydın'da Ekim ayı içerisinde yapılan 2 bin 899 gıda denetiminde kurallara uymayan 21 adet gıda işletmesine 396 bin 244 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 2 bin 09 adet gıda üretim yeri, 13 bin 723 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ekim ayında gıda üretim yerlerine 400 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 499 adet olmak üzere toplam, 2 bin 899 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikâyet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 56 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 21 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 396 bin 244 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ekim ayı içerisinde 1196 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 6 milyon 718 bin 192,60 kilogram kuru incir, 42 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 363 bin 868,77 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 1238 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 7 milyon 082 bin 061,37 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ekim ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 42 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 9 adet, üretim yeri ile ilgili 1, diğer 2 olmak üzere toplam 54 adet şikâyet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 33 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 158 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.