İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.



Olay, Aydın'ın Didim ilçesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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