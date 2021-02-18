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Aydın'da 22 mahallede Şap Karantinası uygulanmaya başladı

Aydın’ın Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi’nde bir hayvanda şap hastalığına rastlanmasının ardından 22 mahallede şap karantinası uygulanmaya başlandı.

Aydın'ın Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi'nde bir hayvanda şap hastalığına rastlanmasının ardından 22 mahallede şap karantinası uygulanmaya başlandı.


Germencik İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Balatçık Mahallesi'nde şap hastalığına yakalandığından şüphelendikleri bir hayvandan numune aldı. Alınan numuneyi, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Enstitüde yapılan test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, Balatçık Mahallesi dahil olmak üzere Dereköy, Ortaklar, Neşetiye, Naipli, Hıdırbeyli, Abdurrahmanlar, Kızılcapınar, Gümüşköy, Gümüşyeniköy, Tekin, Mursallı, Reisköy, Üzümlü, Dağkaraağaç, Çamköy, Selatin, Dağyeniköy, Uzunkum, Alangüllü ve Moralı mahalleleri ile Söke'nin Argavlı Mahallesi'nde hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak yasaklandı. Karantinanın hastalığın bitme süresine göre gerekli tahlillerin yapılmasının ardından sona ereceği belirtildi.

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