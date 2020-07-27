İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi Eşek Adası kuzey batısında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı alındı. Yapılan ihbar ile birlikte Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı ekipleri Mevişehir Taşburun mevkiinde lastik bot içerisinde tespit edilen Afgan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yine aynı bölgede bir diğer lastik bot içerisinde ise Afgan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. İki ayrı lastik bot içerisinde bulunan 4'ü çocuk 23 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere Sahil Güvenlik iskelesine götürüldü. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.