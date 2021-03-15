Aydın'da 23 milyon liralık çiğ süt destek ödemesi

Aydın'da 12 bin 387 üreticiye 23 milyon 893 bin 688, 10 TL'lik çiğ süt destek ödemeleri devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çiğ Süt Desteklemesi 2020 Ekim-Kasım ayı il icmali, Aydın ilimiz için, 12 bin 387 üreticimizin 88. 853. 928,40 litre (88.853 ton) çiğ sütü için "23 milyon 89 bin 688,10" TL ödeme yapılacaktır. Ödeme şekli; Soğutulmamış (sıcak) süt için 15 kuruş, soğuk süt için 25 kuruş, örgüt üzerinden pazarlanan süt için 30 kuruş olarak hesaplanmıştır” denildi.