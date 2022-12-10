Aydın'da 230 uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca tarafından uyuşturucu madde kullanıcısı ve satıcılarına yönelik il genelinde 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 258 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanıcısı ve satıcılarına yönelik il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 230 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 3 kilo 759 gram kubar esrar, 997 gram metamfetamin, 481 sentetik hap, farklı miktarlarda kokain, toz esrar, eroin, extacy, skunk ve kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 258 şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.