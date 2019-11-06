Aydın'da 234 araç sürücüsüne Yaşam Tüneli'nde eğitim verildi

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Ekim ayı içerisinde trafikte kural ihlali yaptığı belirlenen 234 araç sürücüsüne herhangi bir cezai işlem uygulanmadan Yaşam Tüneli'nde eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlü tarafından yayımlanan istatistiklerde, Türkiye genelinde her yıl trafik kazaları nedeniyle yaklaşık on bin vatandaşın hayatını kaybettiği, iki yüz binin üzerinde vatandaşın ise bu kazalarda yaralandığı, trafik kazalarının yaklaşık yüze 90'ının sürücü hatalarından, yüzde 2-3'ünün ise yaya kökenli sebeplerden kaynaklanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan “Yaşam Tüneli” projesi kapsamında Aydın - Muğla karayolunda trafik kazalarının önlenmesi ve trafikte yayalara öncelik verilmesi amacıyla Ekim ayı içerisinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 234 araç sürücüsüne uygulama noktasında kurulu olan Yaşam Tüneli'nde herhangi bir cezai işlem uygulanmadan gerçekleştirdikleri ihlallere ilişkin gerekli eğitim verilip kısa süreli videolar izletilerek bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bu uygulamalar sonrasında; araç sürücüleri izledikleri videoların ve verilen bilgilerin gerçekleştirmiş oldukları kural ihlallerinin farkına varmaları konusunda etkileyici olduğunu ve trafiğe çıktıkları zaman trafik kuralları ve yaya önceliği konusunda daha dikkatli ve duyarlı davranacaklarını insan hayatının risk edilmemesi gerektiğinin bilincine vardıklarını dile getirdi.

Yapılan eğitim programında vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılırken aynı zamanda Yaşam Tünelinde de araç sürücülerinin ilk geçiş hakkını yayalara vermeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda el broşürleri dağıtılıp kısa süreli bilgilendirmeler yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce bu uygulamalarla birlikte denetim-eğitim-bilgilendirme faaliyetlerinin de yıl içerisinde artarak devam edeceği bildirildi.