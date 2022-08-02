İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 24 saatte 13 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda son 24 saat içerisinde 13 şahıs yakalanırken, bunlardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda son 24 saat içerisinde 13 şahıs yakalanırken, bunlardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda, Uyuşturucu Madde Ticareti yapma suçundan 29 yıl cezası olan N.G, Kasten Yaralama suçundan 8 yıl cezası olan A.Y Hırsızlık suçundan 3 yıl cezası olan D.B ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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