Aydın'da '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlandı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener ve kentte görev yapan gazeteciler Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaretlerinin ardından valilik önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakarak '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Aydın'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden AGC Başkanı Semra Şener ve beraberindeki gazeteciler Vali Aksoy'a mesleki talep ve önerilerini iletti. Gazetecilerden gelen talepleri dikkatle dinleyen Vali Aksoy, "Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma misyonuyla demokrasinin temel unsurlarındandır. Şüphesiz, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması açısından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzde en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da ciddi ilerlemeler kaydeden basınımızın, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur" diye konuşarak gazetecilerin Basın Bayramı'nı tebrik etti ve taleplerinin takipçisi olacağını kaydetti.

Basın Bayramı etkinlikleri Vali Aksoy'a ziyaretin ardından valilik önündeki meydanda devam etti. Atatürk büstüne çelenk bırakan gazeteciler adına konuşma yapan AGC Başkanı Semra Şener, Anadolu basınının ekonomik sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığını söyledi. Gazeteciliğin, doğru, dürüst ve tarafsız kalemlerce, özgürce yapıldığında dünyanın en önemli mesleği olduğunu ifade eden AGC Başkanı Şener, "Gazetecilik; doğru, dürüst ve tarafsız kalemlerce, özgürce yapıldığında, dünyanın en önemli mesleğiyken, tam tersi durumda; toplumları yaşadıkları olumsuzluklardan bir haber duruma getirir. O yüzdendir ki basın özgürlüğü, gazetecilerin, toplum menfaati dışında hiçbir menfaat gözetmediği ülkelerde yaşanabilecek bir olgudur. Basın özgürlüğü; gazetecilerin, diledikleri her şeyi diledikleri gibi yazabilmeleri değil, toplumun haber alma özgürlüğüdür ve iletişim bilimindeki tarifi budur; Toplumların habere ulaşma, haber alma hakkı. Ve bu haklarını da, özgür ve tarafsız gazetecilerin, çabaları sayesinde kullanabilirler. Değerli meslektaşlarım, dünyanın bu en önemli mesleğinin, yıllardır çözülemeyen, tartışılan sorunları elbette var. Mesleğimiz, gelişen teknolojiyle birlikte, yeni kuşak medyaya ayak uydurmaya çalışırken, bu sorunlara her yıl yenilerinin eklenmesi, son derece üzücü ve yıpratıcıdır" diye konuştu.