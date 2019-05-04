Aydın'da 2.5 ton atık pil, 1.5 ton atık yağ toplandı

Aydın'da Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada yaklaşık 2,5 ton atık pil ile 1,5 ton atık yağ toplandı.

Efeler Belediyesi çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla, Atatürk Kent Meydanı'nda Ödüllü Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ toplama günü etkinliği düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Efeler Belediyesi Başkan vekili Memiş Dinç'in katılımı ile başladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar topladıkları atık pil ve yağları görevlilere teslim etti.

Efeler Belediyesi Başkan vekili Memiş Dinç, ödüllü atık pil ve bitkisel atık yağ gününde yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı konuşmada "Katılımın yüksek olduğu, vatandaşlarımızın atık pil ve atık yağlar konusunda duyarlı olduklarını ve bu duyarlılığı görmek bizi çok mutlu etti. Atık pil toplayan ve atık yağ biriktirerek kampanyaya katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Ödüllü Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ toplama gününde yaklaşık olarak 2,5 ton atık pil ve 1,5 ton atık yağ toplandı. Toplamda 9 kategoride dereceye girenlere ödülleri önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.