Aydın'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre; Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçundan aranan ve hakkında toplam 7 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. ile İncirliova Dereağzı Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 'alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma' suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.