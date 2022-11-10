Aydın'da 25 yıldır sessizliğe bürünen köy okulu eski günlerine döndü

Aydın'da 1997 yılında kapanan ve o günden bu yana sessizliğe bürünen Çulhan İlkokulu, 25 yılın ardından eski günlerine geri dönerken, sınıflar yeniden çocuk sesleriyle doldu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin Çulhan Mahallesi'ndeki köy okulu, “Köy Yaşam Merkezleri” projesiyle 25 yıl aradan sonra yeniden eski günlerine döndü. 1997 yılına kadar köy okulu olarak kullanılan ve kapandığı günden bu yana sessizliğe bürünen okul binası, restore edilerek Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi adıyla yeniden hizmete açıldı. İçerisinde anaokulundan, matematik ve bilim sınıflarına kadar birçok alanı barındıran eski Çulhan İlkokulu, düzenlemelerin ardından yeniden canlandı. 25 yıldır sessizliğe bürünen okul binası ve bahçesi ise yeniden çocuk sesleriyle yankılandı.

Çulhan Mahallesi'nde bulunan ve 1997 yılından bu yana atıl vaziyetteki ilkokul, restore edilerek Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi adıyla yeniden hizmet vermeye başlarken merkezde eğitim görecek olan anaokul öğrencilerinin yanı sıra köydeki kadınlara da el sanatları kursu ve öğrencilere de bilim ve teknoloji dersleri verilecek.

1973 yılında Çulhan İlkokulu'ndan mezun olduğunu ifade eden ve eski okulunun yeniden canlandığını görünce duygulandığını ifade eden mahalle sakinlerinden Cemile Şenyüz Kınlı; “Burası benim köyüm doğma büyüme buralıyım. 73 yılı mezunuyum. Harap bir şekilde olan okula canlılık verilmesi bizi çok mutlu etti. Burası köy kadınlarımızın kurs alanı, çocuklarımızın anaokulu ve matematik köyü olarak değerlendirildi. Bunların hepsi bizim için çok mükemmel bir şey. Burası yıllardır harabe ve yıkıktı, değerlendirildi. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinden olan ve okulda açılan el işi kursuna katılan Hülya Carcar; “Burada vaktimizi geçirmek için evdeki işlerimizi bitirince boş vakitlerimizde bir şeyler öğrenmek amacıyla kurslarımıza başladık. Burası yıllardır harabe şeklindeydi. Okulumuz çok güzel düzenlendi. Anasınıflarımız yapıldı. Matematik bölümü sınıflarımız açıldı. Bahçesi de çok güzel oldu. Çocuklarımızın oynayabileceği alanları oldu. Bizim için de çok güzel ve vazgeçilmez bir yer oldu” dedi.