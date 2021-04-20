Aydın'da 251 bin çocuk var

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aydın'da 251 bin çocuk olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerini yayımladı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus Aydın nüfusunun yüzde 22,5'ini oluşturdu. Aydın nüfusunun yüzde 22,5'ini çocuk nüfus oluşturdu. Toplam nüfusu 1 milyon 119 bin 84 olan Aydın'da çocuk nüfusu 251 bin 786 oldu. Türkiye genelinde ise 2020 yılı sonu itibariyle toplam nüfus 83 milyon 614 bin 362 iken çocuk nüfusu 22 milyon 750 bin 657 oldu. Bu değerlerle Türkiye'de çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 27,2'sini oluşturdu.

"Yüzde 28,6'sı 10-14 yaş aralığında"

Aydın'da çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde ise, 251 bin 786 çocuk nüfusunun yüzde 26,5 ile 66 bin 680'ni 0-4 yaş, yüzde 28,5 ile 71 bin 851'i 5-9 yaş, yüzde 28,6 ile 72 bin 80'i 10-14 yaş ve yüzde 16,4 ile 41 bin 175'i ise 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

"Aydın, 58. sırada yer aldı"

Çocuk nüfusunun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 42,8 ile Şırnak ve yüzde 40,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli oldu. Yüzde 22,5 değeri ile Aydın, çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 58. il oldu.