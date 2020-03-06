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Aydın'da 2697 litre etil alkol ele geçirildi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 697 litre etil alkolle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 697 litre etil alkolle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.


Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak alkol imalatı ve satışına yönelik olarak yaptığı operasyonda 2 bin 697 litre etil alkol, 9 adet 1'er litrelik viski, bin 52 adet etil alkol etiketi, 295 adet plastik bidon kapağı ve 39 adet 5' er litrelik plastik bidon ele geçirildi.


İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen A.Ş. ve İ.D. isimli şüpheliler, yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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