Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.