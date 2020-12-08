Aydın'da 27 firmaya idari para cezası uygulandı

Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 27 firmaya idari para cezası kesildi.

Aydın genelinde iş yerleri denetimleri sürüyor. Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimler 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 17 adet firmaya yeni sanayi sicil belgesi düzenlenirken, 18 adet sanayi sicil belgesi değişikliği yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında 25 firmanın sanayi sicil belgesi de iptal edilirken, 38 firmanın sanayi sicil belgesinin vizesi yapıldı. Kasım ayı içerisinde 20 firmanın yıllık işletme cetveli kontrol edilerek onaylanırken, 27 firmaya idari para cezası uygulandı. Ayrıca 35 adet firmanın işyeri de, sanayi sicil kapsamında inceledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışmalarıyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kasım ayı içerisinde Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Şubesi tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun gereği, 98 adet ürün denetimi yapılmış olup, 97 adedinin uygun olduğu ve 1 adedinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği ay içerisinde, 418 adet akaryakıt sayacının ani muayenesi yapılmış olup, 416 adedinin uygun, 2 adedinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. 83 adet LPG sayacının ani muayenesi yapılmış olup, 82 adedinin uygun olduğu 1 adedinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. 195 adet şikayetli elektrik sayacının ani muayenesi denetimi yapılmıştır. 57 adet şikayetli su sayacının ani muayenesi denetimi yapılmıştır. 208 adet tartı aleti muayene servisi ani denetimi yapılmış ve uygun olduğu tespit edilmiştir. Yapılan denetimlerde, 6948 sayılı Kanun kapsamında 41 bin 946 TL, 3516 sayılı Kanun kapsamında 25 bin 914 TL, 4703 sayılı Kanun kapsamında da 13 bin 886 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.