İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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