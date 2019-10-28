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Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Cumhuriyetin kuruluşunun 96.

yıldönümü kutlamaları Aydın'da Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aydın'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Program kapsamında ilk olarak Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.


Çelenk sunma törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, askeri ve sivil erkan ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın Aydın Valiliği'nde düzenlenecek olan tebrikat töreni sonrasında, İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek olan tören ile devam edecek.

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