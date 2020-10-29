Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Aydın'da Cumhuriyetin kuruluşunun 97.yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Aydın'daki sağanak yağış dolayısıyla Aydın Valiliği makam katında düzenlenen törende Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, protokolün bayram tebriklerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemi dolayısıyla yayımladığı mesajın okunmasının ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmasında, “Bugün geçmişimizden aldığımız güç ile ezelden ebediyete emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, dirilişimizin sembolü olan cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. Yılını kutlamanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla yad ediyorum”dedi.

Cumhuriyetin 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildiğini belirten Vali Aksoy, “O günden bu güne cumhuriyetimiz aziz milletimizin gelenek ve göreneklerine uygun olarak erdemli, faziletli insanlar yetiştiren, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyen çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. İnanıyorum ki asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden aziz milletimizin her bir ferdi, milletimizin şahlanışı ve küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olan bu özel günü büyük bir coşku ile idrak etmekte, en samimi duygularla kutlamaktadır. Değerli Aydınlılar, büyük Türk milletinin ve kahraman ordumuzun büyük önder Atatürk'ün yanında tek yürek olması ile yürütülen ve binlerce şehit verilerek kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından cumhuriyetin kurulması tarihin ender kaydettiği başarılardan birisidir. Aziz milletimiz tüm zorluklara göğüs gererek, şanlı bir destan yazmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak, adım adım bugünkü seviyesine ulaştırmıştır. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği projeleri hayata geçirmiş, dünyanın en güçlü ekonomisi ve ordusuna sahip ülkeler arasında saygın yerini almak için özel çalışmalar ortaya koymuştur. Bizler de atalarımızdan aldığımız ve devletimizin temeli olan bu güzel cumhuriyeti büyük bir heyecan ile el üstünde taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz” diye konuşarak vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Vali Aksoy konuşmasının ardından son olarak '29 Ekim Cumhuriyet ve Milli İrademize Sahip Çıkmak' konulu yarışmada dereceye giren öğrencilerden resim dalında birinci olan Azra Ceren Arıca, şiir dalında birinci olan Gürsel Çelen ve kompozisyon dalında birinci olan Tülin Türkerol'a ödüllerini takdim etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı gün boyunca sürecek çeşitli etkinlikler ile devam edecek.