Aydın'da 3 bin 382 depremzede öğrencinin okullara kaydı yapıldı

Kahramanmaraş Depremi'nin ardından bölgeye giden Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 33 gönüllü personel, deprem bölgesinde görevlerine aralıksız devam ederken, Aydın'a gelen 3 bin 382 öğrencinin de okul kaydı yapıldı.

Geçtiğimiz 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş Depremi'nin ardından afet bölgelerinde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Ülke genelini yasa boğan iki büyük depremin açtığı yaraları sarmak, vatandaşların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gönüllü toplam 359 personel deprem bölgelerinde görevlendirildi. Aynı zamanda deprem bölgelerinden Aydın'a sevk edilen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanırken, il genelinde toplam 3 bin 382 öğrencinin okul kaydı yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada “6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından, deprem bölgesinden ilimize gelen öğrencilere ve velilere Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan birimlerle 24 saat esasına göre hizmet verilmekte, ayni ve nakdi yardım sağlanmakta, öğrencilerimizin okul kayıtları, nakil işlemleri, pansiyon yerleştirme işlemleri ivedilikle tamamlanmaktadır. 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde kriz masaları, destek ekipleri oluşturularak deprem mağduru vatandaşlarımızın eğitimle ilgili her türlü ihtiyaçlarına anında cevap verilmektedir. Depremin ilk gününden itibaren tüm ilçelerdeki okul ve kurumlarımız tüm paydaşlarımızla birlikte afet bölgesine yardım seferberliği başlatmıştır. Toplanan yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan MEB AKUB Ekibimizden 33 gönüllü personelimiz, deprem bölgesindeki arama-kurtarma ekiplerine yardımcı olmak üzere gönderilmiştir. İlimiz genelinde 3 okul pansiyonumuz ve 5 öğretmenevimizde depremzedelerimiz misafir edilerek her türlü ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Psikososyal krize müdahale il ve ilçe ekiplerimiz depremzedeler için saha çalışmaları yapmakta ve depremzedelerimizi yalnız bırakmamaktadır. Ayrıca Mili Eğitim Bakanlığı eylem planı çerçevesinde deprem bölgesi illerinden nakledilerek yurt, pansiyon, otel vb. yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen, diğer bireylere rehber öğretmenler tarafından psikolojik ilk yardım (PİY) uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

İl genelinde depremzede öğrencilerin başvurdukları okullara nakillerinin gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamanın devamında “İlimiz genelindeki Halk Eğitimi Merkezleri tarafından depremzedelerimiz için uyku tulumları, polar kıyafetler, battaniye, eşofman takımları üretilmeye devam edilmektedir. Aynı zamanda il genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde deprem bölgesi için sıvı sabun, dezenfektan, yüzey temizleyici gibi hijyen ve temizlik maddelerinin yanı sıra çadır için soba üretimi de tüm hızıyla devam etmektedir. İlimizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, yiyecek ve içecek alanı öğrenci ve öğretmenleri tarafından gerek deprem bölgesi ve gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda konaklayan depremzede misafirlerimiz için kumanya ve ekmek üretimi de aralıksız olarak devam etmektedir. İlimiz genelinde 21.02.2023 tarihi ve 14.25 saati itibariyle 279 okul öncesi, bin 256 ilkokul, bin 103 ortaokul ve 744 lise olmak üzere toplam 3 bin 382 öğrencimizin başvurdukları okullara nakilleri gerçekleştirilerek kayıtları tamamlanmış olup, her türlü kırtasiye ihtiyaçları ve okul malzemeleri, kitapları temin edilerek okula devamları sağlanmıştır. Aynı zamanda ilimiz genelindeki özel okullarımıza da her kademeden olmak üzere toplam 657 öğrencinin ücretsiz olarak kayıtları yapılmış olup sorunsuz bir şekilde okula devamları sağlanmaktadır” ifadeleri yer aldı.