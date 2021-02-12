Aydın'da 3 mahalleye giriş çıkışlar kısıtlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 mahalleye giriş çıkışlar kısıtlandı.

Aydın genelinde korona virüs tedbirleri sıkı bir şekilde devam ederken Efeler Kaymakamlığı tarafından önemli bir karar alındı. Efeler'de bulunan Aşağıkayacık Mahallesinde artan vakalar dolayısıyla ikinci bir karara kadar 3 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı. Efeler İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar kapsamında Aşağıkayacık, Kavakalanı ve Zeytinönü Mahalleleri karantinaya alındı.

Konu ile ilgili Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in adıyla yapılan açıklamada “Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi, sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altına alınması öncelikli hedef olup, bu hedef çerçevesinde İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. Maddesine istinaden gerektiğinde yerel bazda ilave tedbirler almaya yetkilidir. Bu doğrultuda ilçemiz Aşağı kayacık Mahallesinde son zamanlarda Covid-19 vakaları ile temaslı sayılarındaki artış nedeniyle 11.02.2021 tarih ve saat 23:59 itibariyle Aşağı kayacık Mahallesi, Kavakalanı ile Zeytinönü mevkii arasında kalan yerleşim bölgesine giriş ve çıkışların ikinci bir karara kadar yasaklanarak bölgenin karantinaya alınmasına, Pandemi kurallarına uyulması şartı ile karantina bölgesinde kalan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların mağdur olmaması için süt toplama araçlarına karantina bölgesine giriş ve çıkış izni verilmesine, karantina bölgesinde kalan vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.