Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da Aydın'da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zaferinin 100. yıl dönümü, Aydın'da düzenlenen törenle kutlandı. Aydın Valiliği koordinasyonunda düzenlenen programda Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreni, kutlama mesajlarının okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Personel Üsteğmen Ümit Seyfettin Özden; “30 Ağustos 1922'de kazandığımız zaferin 100. yılını ulusça kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 100 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz vatanın bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve üretilmiştir. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ‘Ya istiklal ya ölüm' parolası ile aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Artık dünyanın en kahraman en savaşçı milletine düşen görev düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı altında Türk kuvvetleri düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı aldatmayı başarmıştır. Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçerek, 30 Ağustos'da da düşman kuvvetlerinin büyük bir bölümü imha edildi. Bu büyük zafer ile de düşmana son darbe vuruldu. Ardından icra edilen takip harekatıyla da 9 Eylül'de düşman İzmir'den denize döküldü. Dünya tarihçileri Büyük Taarruz için şu ifadeleri kullanmışlardır: ‘Türkler Mohaç Meydan Muharebesi'nden yüzyıllar sonra yine parlak bir imha muharebesi kazandılar. bu muharebelerde Türk ordusu çok kısa bir sürede kendisinden üstün düşman kuvvetinin büyük bölümünü imha etmiştir. Askeri açıdan önemli bir husus da günün şartlarında bir ordunun 10 günde 500 kilometreyi yaya olarak ve savaşarak kat etmesidir.' 30 Ağustos'un önemini, ikinci yıldönümünde Dumlupınar'ın Çal Tepesi'nde yapılan törende Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği söylevde görürüz. ‘Hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Harpler, yalnızca 2 ordunun karşı karşıya gelerek çarpışması değildir. Meydan muharebesi milletlerin bütün varlığı ile ilim ve fen alanlarında yükselmeleriyle, ahlaklarıyla, kültürleriyle kısacası bütün maddi ve manevi kudret ve faziletleriyle çarpıştığı bir imtihan meydanıdır. İşte kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır.' Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin, bugüne kadar yansıyan çok önemli askeri ve siyasi sonuçları olmuştur ve bu sonuçların günümüzde de yansımakta olduğu gözlemlenmektedir. Türk unsurunun sonuna kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil milletiyle topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos günü Türk ordusuna Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını korumak, bölgemizdeki ve dünyadaki sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güç ile modern harp silah ve teçhizatları ile, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle dostlarımızın ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarının ise korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Ulusça başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlama programı, Aydın Valiliği başkanlığında saat 20.00'de düzenlenecek olan resepsiyon ile sona erecek.