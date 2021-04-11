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Aydın'da 30 kilogram orkide yumrusu ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan salep yapımında kullanılan ve izinsiz toplanması yasak olan 30 kilogram orkide yumrusu ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan salep yapımında kullanılan ve izinsiz toplanması yasak olan 30 kilogram orkide yumrusu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Efeler Polis Merkezine bağlı motorize Yunus ekipleri tarafından, şüpheli bir araçta yapılan aramada, araçta bulunan dört kişinin izinsiz olarak doğadan yaklaşık 30 kilogram orkide yumrusu toplandığı tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi ekiplerince, orkide yumrularına el konulurken, yumruların doğaya ekileceği öğrenildi.


Araçtaki şahıslar hakkında Çevre Kanunu hükümleri kapsamında idari işlem yapıldı.

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