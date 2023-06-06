Aydın'da 33 basketbol heyecanı

Seremoni ile başlayan Grup maçlarına 8 ilden toplam 50'ye yakın sporcu katılım sağladı. Ev sahibi Aydın'ın yanı sıra Denizli, Manisa, Kütahya, Antalya, İzmir, Uşak, Muğla'dan gelen 33 basketbol takımları iki gün boyunca mücadele gösterecek.

Büyük bir heyecanla başlayan maçlarda gençlerin yetenekleri ve takım oyunlarını sergileyerek geldikleri illeri temsil etmek için sahada ter döküyor.

İki gün boyunca sürecek şampiyona sonunda derece elde eden takımlar 22-24 Haziran 2023 tarihlerinde Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanacak.