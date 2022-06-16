İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları, tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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