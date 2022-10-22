Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, 41'i kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalanırken, ölüme terk edilen 41 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında düzenlenen ilk operasyonda, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Bir diğer operasyonda ise, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7, KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.