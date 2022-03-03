İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatılarak şüphelileri yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 48 saat içerisinde yaptıkları çalışmalarda 4'ü otodan, 11'i işyerinden hırsızlık, 5 motosiklet, 3 bisiklet, bir hayvan hırsızlığı ve 11'i de dolandırıcılık olayı ile birlikte toplam 35 faili meçhul olayı aydınlattı. Olayların şüphelileri tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.