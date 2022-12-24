Aydın'da 351 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Aydın'ın Efeler, Karacasu, Nazilli, Söke, Koçarlı ve Germencik ilçelerinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından toplamda 351 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Yaya Önceliği, Trafik Dedektifleri Projesi' çerçevesinde eğitimler aralıksız olarak sürüyor. Ekipler; Efeler ilçesi Kadıköy ve Balkan Örs İlköğretim ve Ortaokulu'nda, Karacası ilçesi Geyre İlköğretim ve Ortaokulu'nda, Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki Hasköy İlköğretim ve Ortaokulu'nda, Söke ilçesi Sarıkemer İlköğretim ve Ortaokulu'nda, Koçarlı ilçesi Yeniköy İlköğretim ve Ortaokulu'nda, Germencik ilçesi Meşeli İlköğretim ve Anaokulu'nda eğitim gören toplam 351 öğrenciye eğitim verdi. Öğrenciler trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri gibi konularda bilgilendirilerek; şapka, düdük, boyama kitabı ve dergi hediye edildi.