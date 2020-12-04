İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da 36 yeni yoğun bakım yatağı hizmete girdi

Aydın’da artış yaşanan Kovid-19 vakaları sonrasında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 36 yeni yoğun bakım yatağı hizmete girdi.

Aydın'da artış yaşanan Kovid-19 vakaları sonrasında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 36 yeni yoğun bakım yatağı hizmete girdi.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimizde Kovid-19 pandemi önlemleri ve tedavisi kapsamında tüm süreçler sürekli güncellenerek ilimizin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu kapsamda 36 adet yeni yoğun bakım yatağı için monitör, ventilatör (solunum cihazı) ve insan kaynağı oluşturulmuş 100 adet daha yoğun bakım yatağı oluşturmak için çalışmalar devam etmektedir. Yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanacak olan çalışmalar sonucunda 136 yeni yoğun bakım yatağı oluşturularak yoğun bakım yatak kapasitesi yaklaşık yüzde 20 oranında artırılmış olacaktır. Hastalarımızın tüm ihtiyaçlarını ilimizde karşılamak, il dışına sevk ihtiyacını önlemek için gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.