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Aydın'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Söke ilçesi Menderes kanalı açıklarında Kongo, Suriye ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı'na bağlı botların mobil radar timi tarafından yapılan taramada Söke Menderes Kanalından Eşek adası yönünde deniz yüzeyinde ilerleyen lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta yapılan aramada 27 Kongo Cumhuriyeti, 5 Suriye ve 5 de Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 37 düzensiz göçmen tespit edildi.


Sahil Güvenlik botuna alınan 37 düzensiz göçmen botla ile Didim'deki bir marinaya teslim edildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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