İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı ve 3 şahıs ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı ve 3 şahıs ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. 1 düzensiz göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, yakalanan bir göçmen kaçakçısı ile üç şahıs hakkında adli ilmelerin devam ettiği öğrenildi.

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