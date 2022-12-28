İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 4-6 yaş öğrencileri Kur'an'a geçmenin sevincini yaşadı

Efeler İlçe Müftülüğü’ne bağlı Külliye Camii 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören minikler, Kur’an’a geçmenin sevincini yaşadı.

Efeler İlçe Müftülüğü'ne bağlı Külliye Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler, Kur'an'a geçmenin sevincini yaşadı.



Kur'an'a geçen öğrenciler için 'Kur'an-ı Kerim Okumaya Geçiş Merasimi' düzenlendi.Miniklerin sevincini paylaşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, “4-6 yaş dönemi, eğitimin temelini oluşturmaktadır. Bu dönem öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmaları açısından önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.



İl Müftüsü Güneş, öğrencileri tebrik ederek emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine ve velilere teşekkür etti.

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