Aydın'da 4 aranan şahıs, JASAT'tan kaçamadı

Aydın'ın Didim, Germencik ve Nazilli ilçelerinde haklarında hapis cezası bulunan 4 firari şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda 3 ilçede aranması olan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan çalışmalarda Didim ilçesinde “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan araması bulunan ve hakkında toplam 13 yıl 9 ay 36 gün hapis cezası bulunan M.Ş., Germencik ilçesinde “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan araması bulunan ve hakkında 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.B., Nazilli ilçesinde ise 3 suçtan aran ve hakkında toplam 11 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunan S.A. ile “Basit Cinsel Saldırı” suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.