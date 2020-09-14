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Aydın'da 4 avcıya 20 bin TL ceza

Aydın’da yapılan denetimler kapsamında mevzuata aykırı avlanan 4 kişiye 20 bin 538 TL para cezası uygulandı.

Aydın'da yapılan denetimler kapsamında mevzuata aykırı avlanan 4 kişiye 20 bin 538 TL para cezası uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahası içinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından 07 Eylül-13 Eylül tarihleri arasında yapılan Av Koruma-Kontrol görevlerinde 53 avcı kontrol edildi. Kontrollerde mevzuata aykırı avlanan 4 kişiye 20 bin 538 TL idari para cezası uygulandı. Kişilerin üzerinde bulunan 32 adet yaban hayvanına ise el konuldu.

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