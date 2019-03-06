Aydın'da 4 yeni ambulans sağlık hizmetlerine sunuldu

Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın'a gönderilen ve her biri 310 bin TL tutarındaki dört yeni ambulans dağıtım töreninin ardından görev yapacakları Karacasu, Bozdoğan, Köşk ve Söke ilçelerine uğurlandı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “İlimizde 35 tane acil yardım istasyonumuz var. Geçen yıl yaklaşık 80 bin hastaya hizmet verdik. 750 bin çağrıdan 80 bin hastamız ambulans hizmetlerinden faydalandı. İhtiyacı olan hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu ambulanslarımız Karacasu, Bozdoğan, Köşk ve Söke-Bağarası'ndaki istasyonlarımızda hizmet verecek” dedi.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti hükümetinin sağlık alanında bir çok hizmet yaptığını belirterek, “Bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Aydın'da önümüzdeki dönemde Şehir Hastanesi'ni hizmete açacağız. Belediyecilik anlamında önümüzdeki dönemde sağlık alanında yapacağımız işler var. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Ambulanslar gibi bizimde telefonumuz kapımız vatandaşımıza her zaman açık olacak. Önümüzdeki dönem gezici sağlık Tır'ı projemiz var. İçerisinde uzman doktorlarımızın olacağı Sağlık Tır'ını devreye alacağız” diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “ Bu yıl içinde 7 tane daha bu şekildeki ambulanslardan teslimatı yapılacak ve görev yerlerine sevk edilecek. Bu ambulanslar nitelikli, imal edildikçe ilimize teslim ediliyor. Ambulansların her birinin maliyeti 310 bin lira. Bu araçlar toplam 1 milyon 250 bin lira civarında bir maliyetle ilimize teslim edildi. Sağlık hizmetleri pahalı hizmetler. Devletimiz son dönemde sağlık alanında çok büyük yatırımlar yaptı. Helikopterden, jet ambulansa kadar kışın çetin geçtiği bölgelerde paletli ambulanslardan her türlü imkanla hastalar seri şekilde sağlık birimlerine sevk ediliyor. Dileğimiz tüm vatandaşlarımızın sağlık olması, kimse buna ihtiyaç duymasın ancak ihtiyaç duyulduğunda da Allah böyle sıkıntı verdiğinde en seri şekilde sağlık merkezlerine ulaştırılmasıdır hedefimizdir. Bu işlevi ambulanslar yerine getirecektir. İlimize hayırlı olsun. Aydın'da sağlık hizmetlerinin kaliteli, seri ve hızlı sunulmasına katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ambulanslar görev yapacakları sağlık istasyonlarına uğurlandı.