Aydın'da 40 öğrenci 'trafik dedektifi' oldu

Aydın'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla trafik parkına gelen 40 ilkokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından 'trafik dedektifi' oldu.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında başlayarak bir hafta boyunca kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla çalışmalarına hız veren Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yörük Ali Efe İlkokulu birinci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla öğrencileri ziyaret eden ekipler Kemer Mahallesi'nde bulunan trafik parkında 40 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük ve Kemerinle Yol Ver Hayata kampanyaları anlatıldı

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Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimin de yer aldığı etkinlikte, trafik ekipleri park içerisinde hazırlanan trafik parkurunda akülü araba ve go kart araçları ile turlayan öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallarını anlattı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 40 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı. Etkinlik sonunda trafik ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara, kırmızı düdük, kalem, silgi, kalemlik ve balon hediye edildi. Trafik parkında sürdükleri akülü araçlar ile unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler ise hem eğlendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi.

Vatandaşlarda trafik bilincinin artırılması amacıyla Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen okullarda teorik ve uygulamalı eğitimlere, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ise bilgilendirmelere devam edileceği öğrenildi.