İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Didim açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 42 yabancı uyruklu düzensiz göçmen (11 erkek, 12 kadın, 19 çocuk) yakalandı. Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.