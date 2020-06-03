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Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 42 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 42 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 33 Afganistan, 8 İran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 13'ü çocuk, toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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