Aydın'da 44 düzensiz göçmen yakalandı, 27'si kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzenlenen iki ayrı operasyonda 44 düzensiz göçmen yalanırken, 27 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-14) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Bir diğer operasyonda ise Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.